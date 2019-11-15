В 1 сезоне 10 серии сериала «Куколка» подруги едут на свадьбу в Мексику. Но что-то идет не так: секреты раскрываются, девочки принимают галлюциногенные препараты, а преданность Джулс подругам подвергается финальной проверке.
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