В 1 сезоне 8 серии сериала «Куколка» Джулс посещает духовные практики Вума, Стелла учится в бизнес-школе. Джулс узнает неприятные новости, которые обижают ее и могут сильно повлиять на их дружбу с Мэдисон.
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