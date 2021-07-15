В 1 сезоне сериала «Документалист» с успешным режиссером документального кино Евгением Морозовым происходит страшный инцидент: ночью он попадает в аварию при странных обстоятельствах. Оказавшись так близко к смерти, он решает посвятить свой следующий фильм-расследование теме сверхъестественного. Себе в помощники он берет сценариста Дарью и оператора Егора. Они должны помочь ему создать ленту, которая позволит ему войти в историю. Однако Женя даже не догадывается, во что он ввязался и какой опасности подверг своих коллег.