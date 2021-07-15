Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Документалист. Охотник за призраками 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Документалист. Охотник за призраками
Киноафиша Сериалы Документалист. Охотник за призраками Сезоны Сезон 1

Документалист. Охотник за призраками 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Документалист. Охотник за призраками»

В 1 сезоне сериала «Документалист» с успешным режиссером документального кино Евгением Морозовым происходит страшный инцидент: ночью он попадает в аварию при странных обстоятельствах. Оказавшись так близко к смерти, он решает посвятить свой следующий фильм-расследование теме сверхъестественного. Себе в помощники он берет сценариста Дарью и оператора Егора. Они должны помочь ему создать ленту, которая позволит ему войти в историю. Однако Женя даже не догадывается, во что он ввязался и какой опасности подверг своих коллег.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Документалист. Охотник за призраками График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 июля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 июля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 июля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 июля 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 июля 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 июля 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 июля 2021
График выхода всех сериалов
Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе
28 лет спустя — все такие же недотепы: «Бивис и Батт-Хед» запускают новый сезон уже совсем скоро
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше