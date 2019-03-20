В 1 сезоне 8 серии сериала «Тюремный врач» Мин Сик обнаруживает, что дело Ким Сок У было сфабриковано с целью его подставить. В ходе расследования прокурору приходится выбрать большее из двух зол для юридического преследования.
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