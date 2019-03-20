В 1 сезоне 14 серии сериала «Тюремный врач» И Чжэ разрабатывает план освобождения Чжэ Хвана из заключения. Чжэ Чжун специально помещает в камеру подчинённого Мин Сика, чтобы его брат не выбрался живым с зоны.
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