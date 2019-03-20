В 1 сезоне 12 серии сериала «Тюремный врач» Мин Сик обнаруживает флэш-карту, которая может помочь ему выбраться из заключения. И Чжэ пытается разоблачить преступления Чжэ Чжуна и подвергает опасности всех, кто с ним связан.
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