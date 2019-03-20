В 1 сезоне 3 серии сериала «Тюремный врач» Мин Сик угрожает сокамернику клеветой на хирурга госпиталя. Однако И Чжэ опережает преступника с помощью компромата, который может уничтожить мужчину и всю его семью.
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