В 1 сезоне 15 серии сериала «Тюремный врач» слушание по досрочному освобождению Чжэ Хвана отложено. И Чжэ обнаруживает у заключенного редкое наследственное заболевание, из-за чего им больше не приходится подделывать основания для суда.
Related video
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Авторизация по e-mail