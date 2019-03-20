В 1 сезоне 5 серии сериала «Тюремный врач» хирург добровольно попадает в очередную ловушку Мин Сика, чтобы спасти заключённого Ким Сан Чхуна. Через некоторое время, И Чжэ заключает сделку с серийным убийцей в качестве реванша.
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