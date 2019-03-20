В 1 сезоне 11 серии сериала «Тюремный врач» Чжэ Чжун и Мо И Ра наведываются в убежище Хан Бита. После внезапной смерти Мин Чжэ и ареста Нам Пё расследование прокурора Ю Сика продвигается в правильном направлении.
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