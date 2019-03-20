В 1 сезоне 10 серии сериала «Тюремный врач» Со Гым получает неожиданный звонок от пропавшего старшего брата. В безвыходном положении Мин Сик обращается за помощью к Чжэ Чжуну, который предлагает ему заключить сомнительную сделку.
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