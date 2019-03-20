В 1 сезоне 7 серии сериала «Тюремный врач» И Чжэ обнаруживает, что руководитель причастен к нападению на Со Гым, и готовится ему отомстить. Тем временем Мин Сик не сидит без дела и настраивает одного из знакомых прокуроров против хирурга.