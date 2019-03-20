В 1 сезоне 13 серии сериала «Тюремный врач» Чжэ Чжун надеется избежать юридической ответственности с помощью подмены личности. И Чжэ смещает с поста руководителя VIP-центра клиники Тхэган, чтобы Мин Сик смог занять его место.
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