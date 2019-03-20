В 1 сезоне 9 серии сериала «Тюремный врач» Со Гым выясняет, что Чжэ Чжун как-то причастен к таинственному исчезновению её старшего брата из камеры. На зоне между заключёнными ходят слухи о большом количестве смертей пациентов И Чжэ.
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