В 3 сезоне 4 серии сериала «Дикинсон» Эмили пытается в полной мере прочувствовать боль войны. Она пишет письмо полковнику советской армии и отправляется в военный госпиталь. Генри устраивается на новую работу. Он будет заниматься обучением солдат.
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Авторизация по e-mail