В 3 сезоне 6 серии сериала «Дикинсон» все семейство главной героини отправляется на веселую семейную прогулку в приют. По ходу развития событий Генри помогает солдатам с проверкой формы, понимая, что его помощь будет по-настоящему неоценимой.
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