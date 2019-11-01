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Постер к сериалу Дикинсон
Постер к сериалу Дикинсон
Постер к сериалу Дикинсон
Постер к сериалу Дикинсон
Постер к сериалу Дикинсон
Постер к сериалу Дикинсон
Постер к сериалу Дикинсон
Постер к сериалу Дикинсон
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
8 постеров
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Дикинсон
Дикинсон (2019 - …) Dickinson 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 15 часов 0 минут
О чем сериал

«Дикинсон» — многосерийная историческая комедия, созданная стриминговым сервисом американской корпорации Apple. Действие шоу разворачивается в эпоху великой американской поэтессы Эмили Дикинсон. Будучи совсем юной девушкой, Дикинсон даже не подозревает, сколько потрясающих открытий ждет ее в жизни. Отдельное место в сериале занимает тема социального и гражданского равноправия, эмансипации и становления женщины в патриархальном обществе. Сама Эмили показана как человек крайне свободных нравов и мышления: она явно не вписывается в тот исторический период, в котором была рождена.

Дикинсон - трейлер третьего сезона
Дикинсон
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Алена Смит
Алена Смит
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хейли Стайнфелд
Хейли Стайнфелд Emily Dickinson
Джейн Краковски
Джейн Краковски Mrs. Dickinson
Тоби Хасс
Тоби Хасс Mr. Dickinson
Адриан Энскоу
Адриан Энскоу Austin
Анна Барышников
Анна Барышников Lavinia
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дикинсон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Дикинсон - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Дикинсон - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Эмили при помощи поэзии пытается противостоять войне в трейлере финального сезона сериала «Дикинсон»
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7 лучших мировых сериалов-байопиков об именитых артистах
Слушать саундтрек сериала Дикинсон
Кадры из сериала
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