«Дикинсон» — многосерийная историческая комедия, созданная стриминговым сервисом американской корпорации Apple. Действие шоу разворачивается в эпоху великой американской поэтессы Эмили Дикинсон. Будучи совсем юной девушкой, Дикинсон даже не подозревает, сколько потрясающих открытий ждет ее в жизни. Отдельное место в сериале занимает тема социального и гражданского равноправия, эмансипации и становления женщины в патриархальном обществе. Сама Эмили показана как человек крайне свободных нравов и мышления: она явно не вписывается в тот исторический период, в котором была рождена.