В 3 сезоне 3 серии сериала «Дикинсон» Эмили и Лавиния преисполнены решимости заняться исцелением нации. Девушки организуют кружок кройки и шитья, чтобы оказать поддержку доблестным солдатам при содействии лучшей швеи Амхерста Бетти.
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