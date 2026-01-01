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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Николетт Шеридан
Nicollette Sheridan
Киноафиша
Персоны
Николетт Шеридан
Николетт Шеридан
Nicollette Sheridan
Дата рождения
21 ноября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Отчаянные домохозяйки
(2004)
7.7
Безумные подмостки
(1992)
7.1
Династия
(2017)
Фильмография Николетт Шеридан
5.8
Дамы 80-х: Рождество див
Ladies of the '80s: A Divas Christmas
комедия, мелодрама
2023, США
7.1
Династия
драма, семейный, мелодрама
2017, США
5.4
Убьём жену Уорда
Let's Kill Ward's Wife
комедия
2014, США
Смотреть трейлер
5.2
По признакам совместимости
Jewtopia
мелодрама, комедия
2012, США
Смотреть трейлер
5.5
Мухнем на Луну 3D
Fly Me to the Moon
семейный, анимация, приключения
2008, Бельгия
Смотреть трейлер
5.4
По прозвищу «Чистильщик»
Code Name: The Cleaner
боевик, криминал, комедия
2007, США
7.8
Отчаянные домохозяйки
драма, комедия, детектив
2004, США
5.6
Ниндзя из Беверли Хиллз
Beverly Hills Ninja
боевик, комедия
1997, США
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Новости личной жизни Николетт Шеридан
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