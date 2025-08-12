Подруги, тайны и скелеты в шкафу: топ-5 сериалов, которые почти переплюнули «Отчаянных домохозяек» (а это уже подвиг)

«Отчаянные домохозяйки» задали планку, которую почти невозможно переплюнуть. Фанаты сильно прикипели к легендарной четверке — Сьюзан, Линнет, Габи и Бри. Здесь подруги, убийства, тайны, скелеты в шкафу — все, что будоражит женскую аудиторию.

К счастью, можно не пересматривать любимый сериал по пятому кругу. Нашлось пять сериалов, которые почти дотянули до оригинала, что уже подвиг. Запоминайте и смотрите, когда вновь захочется «отчаянных» приключений.

«Большая маленькая ложь»

Сериал, в котором собраны практически все звезды первой величины: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Мэрил Стрип и многие другие. Список имен действительно впечатляет: ни одного неизвестного.

Проект состоит из двух сезонов и насчитывает всего 14 эпизодов, а оценки критиков и зрителей зашкаливают — везде рейтинг выше 8.

В центре сюжета — пять семей, переплетенных друг с другом волею судьбы. А в особенности их связывает загадочное убийство на школьном благотворительном балу. Имя жертвы остается нераскрытым, а история рассказывает о событиях, предшествующих трагедии — за пять месяцев до нее.

«Почему женщины убивают»

Создатель «Отчаянных домохозяек» Марк Черри вернулся шесть лет назад с новым проектом — сериалом «Почему женщины убивают». Всего 20 эпизодов, но оценки тоже не подводят — на IMDb держатся на уровне 8,3 баллов.

Главные героини — три домохозяйки, жившие в одном и том же доме, но в разные эпохи: 60-е, 80-е и 2019 год. Объединяет их одно — измены мужей. А главный вопрос, который держит зрителя в напряжении: кто из них пойдет на убийство?

«Заговор сестер Гарви»

Еще один сериал, который заслуженно попал в топ-250 лучших на «Кинопоиске», но, к сожалению, не был на слуху. Здесь речь уже не о подругах, а о сестрах — Иве, Грейс, Урсуле, Биби и Бекке, которые, несмотря на взрослую жизнь, остаются очень близки.

Все меняется после смерти мужа Грейс — Джона Пола. У каждой из сестер было достаточно причин, чтобы желать ему смерти. В дело вмешивается страховая компания, которая начинает собственное расследование — и ситуация может выйти из-под контроля.

«Миллион мелочей»

Драма из пяти сезонов с рейтингом 8 на «Кинопоиске», которая по своей завязке очень напоминает «Отчаянных домохозяек». Компания друзей сталкивается с трагедией — один из них сводит счеты с жизнью. Теперь всем им предстоит начать все заново, но сделать это оказывается далеко не просто.

Сериал держит зрителя с помощью знакомых приемов — интриг, неожиданных поворотов и предательств, создавая тот самый вайб, который мы полюбили в «Домохозяйках».

«Коварные горничные»

Самый скромный по рейтингу среди представленных экземпляров — 7,7 на «Кинопоиске», но поклонников у сериала не меньше. Продюсер знаком — снова Марк Черри, создатель «Отчаянных домохозяек».

История начинается с убийства несчастной горничной в доме на Беверли-Хилз, где живут богачи. Мать обвиненного молодого человека устраивается туда работать, чтобы докопаться до правды и защитить сына. По ходу расследования всплывает все больше неожиданных и темных секретов.

Так что, затмить легендарную четверку, конечно, сложно, но эти сериалы как минимум стараются стать такими же культовыми. И, как минимум, они могут подарить то самое настроение, побуждающее зайти в гости к подругам и поиграть в покер.

