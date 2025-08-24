Помните дочь Габи из «Отчаянных домохозяек»? Вот как за 20+ лет изменилась она и другие дети сериала (фото)

Простой способ почувствовать себя старым — осознать, что сыну Бри уже почти 40.

Легендарный сериал «Отчаянные домохозяйки» покорил миллионы зрителей по всему миру. Его рецепт успеха был прост: ядовитая сатира, закрученные сюжеты и, конечно же, блестящий актёрский состав, который заставил нас смеяться и плакать на протяжении восьми сезонов.

Прошло уже более двадцати лет с момента премьеры, но интерес к судьбам героев и исполнителей ролей не угасает.

Пока главные домохозяйки продолжают блистать на экране, мы решили вспомнить о тех, кто вырос на наших глазах — о детях Вистерии Лейн, чьи юные лица и не менее драматичные истории стали неотъемлемой частью великолепной саги.

Хуанита Солис

Роль старшей дочери Габи сыграла Медисон де ла Гарза, сестра Деми Ловато. Сейчас актрисе 23 года, и она — эффектная девушка с формами.

Но будучи пухленьким ребенком, актриса подвергалась травле, что серьёзно повлияло на ее психику. Позже она столкнулась с зависимостями, но сумела их побороть.

Правда, на этом печальные события в жизни де ла Гарза не закончились. В 2024 году она потеряла ребёнка при родах.

Братья Скаво

Озорных близнецов Престона и Портера Скаво в детстве играли братья Брент и Шейн Кинсманы. В ноябре этого года им исполнится по 28 лет, и оба брата еще в 2008 году оставили актёрскую профессию.

А вот в пятом сезоне Кинсманов сменили Чарли и Макс Карверы, которым сейчас по 37 лет, и они до сих пор изредка снимаются.

Эндрю Ван де Камп

Шон Пайфром блестяще сыграл сложную роль Эндрю — сына Бри Ван де Камп. После окончания сериала он в основном работает как сценарист и продюсер, но такой роли в его карьере больше не было. Пайфрому сейчас уже 39 лет.

Джули Майер

А вот Андреа Боуэн стала знаменитой благодаря роли Джули. Сейчас 35-летняя актриса изредка снимается в сериалах, но больше увлечена кулинарией.

Ранее мы писали: Подруги, тайны и скелеты в шкафу: топ-5 сериалов, которые почти переплюнули «Отчаянных домохозяек» (а это уже подвиг)