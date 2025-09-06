Меню
«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала

6 сентября 2025 14:15
Певец оказался в больнице из-за пристрастия.

Прохор Шаляпин оказался настолько заядлым киноманом, что поплатился за это здоровьем. В июне 2025 года певца экстренно госпитализировали после приступа, случившегося во время просмотра любимого сериала «Отчаянные домохозяйки».

Как выяснилось, артист увлёкся настолько, что за один вечер съел от полкилограмма до кило шоколадной пасты, что привело к резкой боли и проблемам с поджелудочной железой.

«У меня был приступ жуткий».

Врачи диагностировали пищевое расстройство, а также обнаружили перегиб желчного пузыря и повышенный уровень холестерина. Артисту назначили строгую диету, лёгкие препараты и запретили злоупотреблять сладким. По словам медиков, такая нагрузка на организм могла закончиться куда серьезнее.

Интересно, что сам Шаляпин признался: причиной переедания стал не столько голод, сколько увлечённость любимым шоу. В программе «Натальная карта» он рассказал, что полностью погрузился в атмосферу «Отчаянных домохозяек» и не заметил, как опустошил банку пасты.

«Я в полном рассвете сил и перекусить люблю. Паста так пошла под сериал, я смотрел "Отчаянные домохозяйки". Мне нравится Сьюзи».

Это не первый случай, когда певец сталкивается с подобными проблемами. Ранее он уже попадал в больницу из-за переедания, но на этот раз всё оказалось куда опаснее. Теперь артисту предстоит пересмотреть свои гастрономические привычки и отказаться от экспериментов со сладким.

Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз».

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
