Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»

Но есть и более простое объяснение.

Сериал «Отчаянные домохозяйки» познакомил нас с пригородом Вистерия Лейн, где у каждого жителя — свои секреты. И за долгие годы существования сериала имена главных героев стали для зрителей почти родными.

Если вы вдруг подзабыли, вот основные героини:

Сьюзан Майер;

Бри Ван де Камп;

Габриэль Солис;

Линетт Скаво.

Кажется, ничего необычного — типичные американские имена. Однако у семьи Скаво есть одна особенность — всех своих пятерых детей Линетт и Том назвали на букву «П»: Портер, Престон, Паркер, Пенни и Пейдж.

В сети пользователи даже задаются вопросом:

«Почему у Линетт из "Отчаянных домохозяек" имена всех пятерых детей начинаются на букву "П"? Может быть, я просмотрела какую-то из многочисленных серий, где этот момент объяснялся?».

Почему такие имена? Наиболее вероятный вариант

На самом деле, в сериале это никак не объяснялось — вы точно ничего не пропустили. Конечно, можно строить теории: возможно, это дань уважения кому-то из родственников или тонкая шутка сценаристов, намекающая на то, что детей так много, что даже имена у них условно похожи.

Но, скорее всего, всё куда проще. Некоторые американские семьи практикуют такую традицию: давать детям имена, которые начинаются на одинаковую букву.

Например, в семье Кардашьян имена всех дочерей начинаются на «К» — Кортни, Ким, Хлои (пишется как Khloe), Кендалл и Кайли.

Вероятно, Скаво просто последовали этой же фишке. Однако у фанатов есть и более изящная теория.

Какую теорию построили фанаты?

На Reddit один из пользователей подметил:

«Я слышал, будто бы они выбрали английскую букву P ("П"), потому что она находится ровно посередине между L ("Л" — Линетт) и Т ("Т" — Том) в алфавите».

И правда, между английскими L и T — 7 букв (M, N, O, P, Q, R, S), и P оказывается центральной, символически объединяя родителей.

Но будто чего-то не хватает, да? Мы решили обратиться к нейросети, чтобы узнать, сможет ли она дать объяснение или построить теорию, до которой не догадались фанаты.

Еще одна версия: «диагноз» от нейросети

Спойлер: нейросеть смогла. Даже больше — ИИ выдал Линетт целый «диагноз»:

«Это может оказаться обсессивной потребностью структурировать хаос: даже детей она "выстроила в ряд" через одинаковую букву.

Это как символический способ "упорядочить" там, где порядок заведомо невозможен. Такой её личный лайфхак: если не можешь справиться с жизнью, сделай вид, что в ней есть система».

Что ж, что из этого правда — знают только сценаристы. А нам остаётся только гадать и пересматривать сериал в поисках новых деталей.

Ранее мы писали: Помните дочь Габи из «Отчаянных домохозяек»? Вот как за 20+ лет изменилась она и другие дети сериала (фото)