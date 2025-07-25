«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог

На вид вроде бы сильная героиня, но за этой маской скрывается немало проблем.

Линетт Скаво — для многих одна из самых противоречивых героинь «Отчаянных домохозяек». В прошлом — мощная карьеристка с острым умом и большим потенциалом, она в какой-то момент выбирает не самореализацию, а быт.

Дом, дети, муж — и всё это на её плечах. А потом — ещё и беременность в зрелом возрасте, которую она не планировала и не особо хотела. Но, несмотря ни на что, она остаётся крепким стержнем всей семьи.

Когда её муж Том решает развиваться в работе, Линетт всячески его поддерживает — хотя он регулярно отбрыкивается, считает, что знает лучше, и в итоге… не особо-то куда-то приходит.

И хотя в конце героиню вроде бы и показали успешной, все эти годы она держала на себе семью, помогала мужу, вытягивая его из ям, параллельно пыталась не сойти с ума в хаосе многодетного материнства. Почему она так поступала? Что это — сила или саморазрушение?

Чтобы разобраться, мы обратились за комментарием к психологу Любови Розенберг.

«Ну он же не хочет»: когда женщина становится локомотивом

История Линетт в целом — не исключение, а довольно типичный сценарий, особенно для женщин с сильным характером.

«Это частый случай, когда молодая красивая женщина жалуется: "Он ничего не хочет, не ищет работу, всё время говорит, чтобы все от него отстали".

А женщина начинает его поддерживать, тащит. И когда он становится успешным, это уже не его успех — это её.

Вот только самой женщины в этом проекте уже нет. Он стал кем-то, а она — просто инструмент. Она сделала из мужчины то, что могла бы сделать из себя», — отмечает эксперт.

И правда: у Линетт есть драйв, амбиции, энергия. Но, вместо того чтобы использовать это для собственной реализации, она направляет всё в мужа и детей. Почему?

«Не смогла сама — сделаю из мужа»: ловушка ролевых перекосов

По сути, Линетт реализует себя через чужой успех — мужа, семьи, детей. Такая схема кажется «благородной», но на деле лишает женщину собственной жизни.

«Это дисфункциональное распределение ролей. Женщина отдаёт энергию, но сама ничего не получает. А когда она, наконец, находит источник силы в себе, а не в муже — он уже не знает, зачем её благодарить. Она остаётся у разбитого корыта», — подчёркивает Розенберг.

Особенно наглядно это показано, когда Линетт пытается вернуться к работе: но ей постоянно что-то мешает, и это не обстоятельства — это внутренний конфликт. Она как будто должна быть «той самой женой» и «этой самой мамой».

Любовь или самообман?

На первый взгляд, всё, что делает Линетт — из любви. Но в психологии есть понятие «вторичная выгода» — скрытые мотивы, за которыми человек сам себя не всегда замечает.

«Это формируется как любовь — "я же не из жалости, а из любви всё это делаю, усиливаю в нём хорошее".

Но бессознательно работает другое: "У меня не может быть неуспешного мужа, потому что я сама всё могу, и поэтому мой муж должен быть лучше. Мне надо им восхищаться. Я делаю всё, чтобы он сиял, чтобы через него сияла и я"».

И это уже не жертвенность, а бессознательная потребность контролировать образ себя через партнёра. Ведь он ей нужен успешный — она должна быть рядом с «успешным».

А если бы по-другому?

Если бы Линетт позволила себе быть главной, а не помощницей. Если бы перестала стесняться собственного масштаба. Если бы признала:

«Я не обязана всё тащить, особенно когда никто не просит помощи — или просит, но потом обвиняет».

Возможно, тогда её жизнь пошла бы совсем иначе.

«Есть женщины-достигаторы. Им надо достигать. Если рожать — то много. Если уходить в семью — то так, чтобы муж стал успешным.

Это их проект, и они получают удовольствие от результата. Но иногда важно спросить себя: "А я-то где в этом проекте?"», — отметила психолог.

Вывод

Линетт — не просто «жертва абьюза», как это иногда упрощают. Она сложная, многослойная фигура. Сильная, способная, умная — но попавшая в ловушку социальных сценариев и внутренних убеждений.

Она искренне хотела добра, любви, успеха — и для этого выбрала путь самоотдачи. В этом нет слабости. Но есть глубокая грусть: её потенциал так и не стал её личной историей успеха.

И пока Том «развивается», Линетт, в сущности, просто исчезает. А ведь могла бы быть героиней совсем другого сериала.

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