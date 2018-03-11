Menu
Pilot
Season 1 / Episode 1 11 March 2018
Forced Perspective
Season 1 / Episode 2 18 March 2018
Escapology
Season 1 / Episode 3 25 March 2018
Divination
Season 1 / Episode 4 1 April 2018
Masking
Season 1 / Episode 5 8 April 2018
Black Art
Season 1 / Episode 6 22 April 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Season 1 / Episode 7 24 April 2018
Multiple Outs
Season 1 / Episode 8 29 April 2018
Getting Away Clean
Season 1 / Episode 9 6 May 2018
The Unseen Hand
Season 1 / Episode 10 13 May 2018
Loading Up
Season 1 / Episode 11 20 May 2018
Code Act
Season 1 / Episode 12 27 May 2018
Transposition
Season 1 / Episode 13 27 May 2018
В 1 сезоне 13 серии сериала «Хитрость» ФБР удается взять незнакомку под арест. Во время допроса она рассказывает федералам о мужчине по имени Данек. Он прибыл в Соединенные Штаты из Восточной Европы, чтобы через несколько часов выступить с докладом в ООН. В пути Данека похищают. Незнакомка заявляет агентам ФБР, что охотно поделится всей информацией по этому делу, однако беседовать она будет только с Джонатаном. Федералы вынуждены в срочном порядке привезти парня из тюрьмы. Данека удается спасти, но история на этом не заканчивается. Мужчина сообщает Кэмерону и Кэй, что его жену держат в заложниках на территории консульства. Телохранитель Данека оказался вражеским агентом и взял женщину в плен. 

Агенты понимают, что вторжение на территорию другого государства будет незаконно. С помощью Джонатана им удается разработать план, который позволил освободить заложницу без неприятных последствий. Джонатан надеется, что удачный исход дела повлияет на его собственную ситуацию. Однако он ошибается: незнакомка идет на сделку с ФБР и решает воспользоваться программой защиты свидетелей. Парню приходится вернуться в тюремную камеру. Разгневанный таким исходом дела Кэмерон намерен освободить брата самостоятельно. 
 

