В 1 сезоне 13 серии сериала «Хитрость» ФБР удается взять незнакомку под арест. Во время допроса она рассказывает федералам о мужчине по имени Данек. Он прибыл в Соединенные Штаты из Восточной Европы, чтобы через несколько часов выступить с докладом в ООН. В пути Данека похищают. Незнакомка заявляет агентам ФБР, что охотно поделится всей информацией по этому делу, однако беседовать она будет только с Джонатаном. Федералы вынуждены в срочном порядке привезти парня из тюрьмы. Данека удается спасти, но история на этом не заканчивается. Мужчина сообщает Кэмерону и Кэй, что его жену держат в заложниках на территории консульства. Телохранитель Данека оказался вражеским агентом и взял женщину в плен.

Агенты понимают, что вторжение на территорию другого государства будет незаконно. С помощью Джонатана им удается разработать план, который позволил освободить заложницу без неприятных последствий. Джонатан надеется, что удачный исход дела повлияет на его собственную ситуацию. Однако он ошибается: незнакомка идет на сделку с ФБР и решает воспользоваться программой защиты свидетелей. Парню приходится вернуться в тюремную камеру. Разгневанный таким исходом дела Кэмерон намерен освободить брата самостоятельно.

