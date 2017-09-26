В 5 сезоне 16 серии сериала «Бруклин 9-9» для Эми наступает первый день в качестве сержанта, а Джейк узнает, что давно случайно влип в пирамиду, и теперь от него требуют десять тысяч долларов, чтобы из нее выйти и спасти медовый месяц.
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