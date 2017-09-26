В 5 сезоне 2 серии сериала «Бруклин 9-9» криминальный авторитет Шеймус Мерфи предлагает Эми сведения о Мелани в обмен на услугу, но Холт считает это плохой идеей. Начальник тюрьмы тем временем шантажирует Джейка, требуя все больше сведений о Ромеро.
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