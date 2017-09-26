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Киноафиша Сериалы Бруклин 9-9 Сезоны Сезон 5 Серия 21

Бруклин 9-9 2013 21 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Бруклин 9-9»
Большой дом, часть 1
Сезон 5 / Серия 1 26 сентября 2017
Большой дом, часть 2
Сезон 5 / Серия 2 3 октября 2017
Пинки
Сезон 5 / Серия 3 10 октября 2017
Хэллоуин 5
Сезон 5 / Серия 4 17 октября 2017
Бэдбит
Сезон 5 / Серия 5 7 ноября 2017
Судебный округ
Сезон 5 / Серия 6 14 ноября 2017
Две индейки
Сезон 5 / Серия 7 21 ноября 2017
Возвращение «Огненного неба»
Сезон 5 / Серия 8 28 ноября 2017
99
Сезон 5 / Серия 9 5 декабря 2017
Игровой вечер
Сезон 5 / Серия 10 12 декабря 2017
Услуга
Сезон 5 / Серия 11 12 декабря 2017
Безопасный дом
Сезон 5 / Серия 12 18 марта 2018
Ведение переговоров
Сезон 5 / Серия 13 25 марта 2018
Коробка
Сезон 5 / Серия 14 1 апреля 2018
Загадочник
Сезон 5 / Серия 15 8 апреля 2018
НутриБум
Сезон 5 / Серия 16 15 апреля 2018
Аэропорт Далласа
Сезон 5 / Серия 17 15 апреля 2018
Страховая компания «Грей Стар Мьютиал»
Сезон 5 / Серия 18 22 апреля 2018
Мальчишник/девичник
Сезон 5 / Серия 19 29 апреля 2018
Покажи мне
Сезон 5 / Серия 20 6 мая 2018
Белый кит
Сезон 5 / Серия 21 13 мая 2018
Джейк и Эми
Сезон 5 / Серия 22 20 мая 2018
О чем серия

В 5 сезоне 21 серии сериала «Бруклин 9-9» преступник, которого Роза и Эми упустили 7 лет назад, неожиданно вернулся в город, и девушки решают на этот раз посадить его. А Джейк тем временем должен завершить подготовку к свадьбе на пару с Терри. 

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