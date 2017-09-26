В 5 сезоне 12 серии сериала «Бруклин 9-9» Кевин находится в опасности из-за Шеймуса, и ради его сохранности капитан заселяет мужа и Джейка в конспиративный дом. Роза отправляется к подружке Шеймуса, чтобы выведать его местоположение.
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