В 5 сезоне 14 серии сериала «Бруклин 9-9» Джейк вызывает на допрос человека, в чьей вине он абсолютно уверен. Но мужчина оказывается очень сдержанным и никак не хочет признаваться, тогда Холт приходит на помощь, отменяя свидание со своим мужем.
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