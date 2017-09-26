В 5 сезоне 19 серии сериала «Бруклин 9-9» Бойл продумывает идеальный мальчишник, но Джейку и остальным мужчинам становится скучно, и они нарушают планы. А Эми тем временем гуляет на девичнике, на который из-за спора приходят Скалли и Хичкок.
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