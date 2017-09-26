В 5 сезоне 7 серии сериала «Бруклин 9-9» у Джейка и Эми есть идеальный план, как сразу подружить их родителей на вечере в честь Дня благодарения, но семьи оказываются слишком разными. А Холт тем временем расследует, кто внаглую съел его пирог.
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