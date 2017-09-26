В 5 сезоне 18 серии сериала «Бруклин 9-9» Оливия опережает Холта в гонке за пост комиссара, и Джина с Терри требуют от капитана, чтобы он завел социальные сети. Фудтрак Бойла неожиданно сгорает дотла, и тогда Джейк начинает расследование.
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