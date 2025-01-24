Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Бруклин 9-9 Новости

Новости о сериале «Бруклин 9-9» Вся информация о сериале
От лейтенанта Дребина до инспектора Гаврилова: как развивался жанр полицейской комедии
От лейтенанта Дребина до инспектора Гаврилова: как развивался жанр полицейской комедии 24 января в онлайн-кинотеатре START выходит второй сезон народного хита «Инспектор Гаврилов». Аферист Саша Медный продолжит скрывать свою настоящую личность после того, как случайно стал участковым в маленьком городке. Смешные и нелепые фильмы и сериалы, связанные со служителями закона, — отдельный жанр, процветающий с 1980-х годов в России и за рубежом. Коротко рассказываем, как появились комедии о полицейских и почему мы так любим их смотреть.
24 января 2025 12:27
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45»
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» На этой неделе стриминги предлагают устроить спиритический сеанс, заняться творчеством, записать детективный подкаст и просто прибавить скорости. 
9 июня 2023 15:00
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения У нас тут зима и общемировые кризисы, а у них яркое лето, вкусная еда и только добрые люди вокруг. Возвращайтесь в советское детство вместе с полюбившимися хулиганками Манюней и Наринэ. С 15 декабря на платформе Okko премьера второго сезона сериала «Манюня», в котором юные героини отправляются в пионерский лагерь, чтобы родители наконец-то могли сделать ремонт в квартирах, съездить к родственникам, а главное, отдохнуть от непрекращающихся выходок девочек, ну и «пусть и вожатым тоже будет плохо».
19 декабря 2022 13:50
Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом
Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом На этой неделе стриминги подготовили для нас детектив про сестру Шерлока, ситком про видеосалон, драму с Дженнифер Лоуренс и чудаковатый музыкальный байопик. 
4 ноября 2022 15:00
«Взрыв из прошлого»: создатели «Бруклина 9-9» поделились архивным видео с неудачными дублями
«Взрыв из прошлого»: создатели «Бруклина 9-9» поделились архивным видео с неудачными дублями Подборку ляпов создатели сериала приурочили к выходу финального эпизода.
14 сентября 2021 15:43
От возвращения «Мстителей» до новой экранизации Стивена Кинга: 10 главных сериалов августа
От возвращения «Мстителей» до новой экранизации Стивена Кинга: 10 главных сериалов августа Последний месяц лета оказывается прощальным для нескольких долгоиграющих сериалов, но в то же время демонстрирует любопытные новинки. Рассказываем, какие шоу нельзя пропустить в августе 2021 года.
24 июля 2021 14:49
Кастинг – для слабаков: 6 актеров, для которых написали роль раньше, чем они согласились ее сыграть
Кастинг – для слабаков: 6 актеров, для которых написали роль раньше, чем они согласились ее сыграть В начале карьеры большинству актеров приходится бегать с кастинга на кастинг и при этом получать отказы. Но когда актер или актриса становятся популярными или умудряются поразить талантом еще в своем дебютном проекте, то необходимость бороться за роль может отпасть. Более того, персонажа могут написать сразу для них. «Киноафиша» нашла как минимум 6 актеров, которые вдохновили создателей фильмов и сериалов придумать героев специально под них.
8 июня 2021 12:37
