В 5 сезоне 15 серии сериала «Бруклин 9-9» Джейк предлагает Эми расследовать дело о пожарах, в которых фигурирует создатель кроссвордов, от которых Эми просто без ума. Холт тем временем баллотируется на пост комиссара, Джина ведет его кампанию.
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