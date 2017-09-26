В 5 сезоне 17 серии сериала «Бруклин 9-9» Джейк узнает, что у него есть сводная сестра, и приглашает ее в гости, но она оказывается сущим кошмаром. Терри тем временем получает травму, пытаясь доказать Холту и Бойлу, что легко может заниматься йогой.
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