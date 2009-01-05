В 1 сезоне 23 серии сериала «Мальчики краше цветов» председатель Кан начинает мстить девушке сына за сорванную свадьбу через её лучших друзей и знакомых. Из-за чувства вины Гым Чан Ди приходится принять непростое и бесповоротное решение.