В 1 сезоне 23 серии сериала «Мальчики краше цветов» председатель Кан начинает мстить девушке сына за сорванную свадьбу через её лучших друзей и знакомых. Из-за чувства вины Гым Чан Ди приходится принять непростое и бесповоротное решение.
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