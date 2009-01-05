В 1 сезоне 13 серии сериала «Мальчики краше цветов» после серьёзной травмы плеча Чан Ди приходится бросить любимые занятия плаванием. Чжи Ху пытается поддержать лучшую подругу, пока Чжун Пё находится за границей из-за корпорации «Шинхва».
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