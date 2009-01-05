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Киноафиша Сериалы Мальчики краше цветов Сезоны Сезон 1 Серия 13

Мальчики краше цветов 1 сезон 13 серия смотреть онлайн

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 5 января 2009
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 6 января 2009
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 12 января 2009
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 13 января 2009
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 19 января 2009
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 20 января 2009
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 26 января 2009
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 27 января 2009
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 2 февраля 2009
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 3 февраля 2009
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 9 февраля 2009
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 10 февраля 2009
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 16 февраля 2009
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 17 февраля 2009
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 23 февраля 2009
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 24 февраля 2009
Серия 17
Сезон 1 / Серия 17 3 марта 2009
Серия 18
Сезон 1 / Серия 18 9 марта 2009
Серия 19
Сезон 1 / Серия 19 10 марта 2009
Серия 20
Сезон 1 / Серия 20 16 марта 2009
Серия 21
Сезон 1 / Серия 21 17 марта 2009
Серия 22
Сезон 1 / Серия 22 23 марта 2009
Серия 23
Сезон 1 / Серия 23 24 марта 2009
Серия 24
Сезон 1 / Серия 24 30 марта 2009
Серия 25
Сезон 1 / Серия 25 31 марта 2009
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Мальчики краше цветов» после серьёзной травмы плеча Чан Ди приходится бросить любимые занятия плаванием. Чжи Ху пытается поддержать лучшую подругу, пока Чжун Пё находится за границей из-за корпорации «Шинхва».

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