В 1 сезоне 24 серии сериала «Мальчики краше цветов» Чжун Хи и Чжун Пё злятся на мать за непростительную ложь. У одного из заклятых врагов влиятельной семьи появляется возможность отомстить, а наследник «Шинхвы» попадает в автомобильную аварию.