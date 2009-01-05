В 1 сезоне 24 серии сериала «Мальчики краше цветов» Чжун Хи и Чжун Пё злятся на мать за непростительную ложь. У одного из заклятых врагов влиятельной семьи появляется возможность отомстить, а наследник «Шинхвы» попадает в автомобильную аварию.
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