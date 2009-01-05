В 1 сезоне 5 серии сериала «Мальчики краше цветов» Чан Ди пытается пережить предательство единственной подруги из престижной школы. Чжун Пё объявляет новенькую своей девушкой и отправляется с лучшими друзьями на выходные в Новую Каледонию.