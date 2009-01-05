В 1 сезоне 12 серии сериала «Мальчики краше цветов» Чжун Пё счастлив вручить любимой девушке подарок, дизайн которого разрабатывал сам. Через некоторое время после потери кулона парень начинает сомневаться в искренности чувств Чан Ди.