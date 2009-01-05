В 1 сезоне 9 серии сериала «Мальчики краше цветов» наследник «Шинхвы» знакомится с бедным семейством Гым и понимает, что рутина простолюдинов ему по душе. Однако непривычный день подходит к концу, а у матери Чжун Пё свои планы на будущее лидера F4.
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