В 1 сезоне 9 серии сериала «Мальчики краше цветов» наследник «Шинхвы» знакомится с бедным семейством Гым и понимает, что рутина простолюдинов ему по душе. Однако непривычный день подходит к концу, а у матери Чжун Пё свои планы на будущее лидера F4.