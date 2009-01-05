В 1 сезоне 19 серии сериала «Мальчики краше цветов» Чжэ Гён не подозревает о прошлых отношениях жениха и устраивает совместные посиделки компании. Председатель Кан надеется избавиться от бывшей возлюбленной сына через её бедных родственников.