В 1 сезоне 7 серии сериала «Мальчики краше цветов» на родину возвращается старшая сестра лидера F4, Чжун Хи. Чжун Пё продолжает ревновать Чан Ди к лучшему другу и устраивает спортивное соревнование в три этапа, чтобы победить Чжи Ху в честном бою.