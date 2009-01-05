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Киноафиша Сериалы Мальчики краше цветов Сезоны Сезон 1 Серия 7

Мальчики краше цветов 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 5 января 2009
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 6 января 2009
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 12 января 2009
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 13 января 2009
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 19 января 2009
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 20 января 2009
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 26 января 2009
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 27 января 2009
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 2 февраля 2009
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 3 февраля 2009
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 9 февраля 2009
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 10 февраля 2009
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 16 февраля 2009
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 17 февраля 2009
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 23 февраля 2009
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 24 февраля 2009
Серия 17
Сезон 1 / Серия 17 3 марта 2009
Серия 18
Сезон 1 / Серия 18 9 марта 2009
Серия 19
Сезон 1 / Серия 19 10 марта 2009
Серия 20
Сезон 1 / Серия 20 16 марта 2009
Серия 21
Сезон 1 / Серия 21 17 марта 2009
Серия 22
Сезон 1 / Серия 22 23 марта 2009
Серия 23
Сезон 1 / Серия 23 24 марта 2009
Серия 24
Сезон 1 / Серия 24 30 марта 2009
Серия 25
Сезон 1 / Серия 25 31 марта 2009
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Мальчики краше цветов» на родину возвращается старшая сестра лидера F4, Чжун Хи. Чжун Пё продолжает ревновать Чан Ди к лучшему другу и устраивает спортивное соревнование в три этапа, чтобы победить Чжи Ху в честном бою.

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