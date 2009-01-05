В 1 сезоне 4 серии сериала «Мальчики краше цветов» по школе распространяются слухи об отношениях Чжун Пё с новой ученицей. И хотя Чан Ди пытается убедить всех, что в сплетнях нет правды, одна из её новых подруг задумывает отомстить девушке.
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