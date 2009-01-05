В 1 сезоне 20 серии сериала «Мальчики краше цветов» Чан Ди оказывается без крыши над головой из-за внезапного переезда семьи. Возмущённый браком по расчёту, навязанным матерью, Чжун Хи пытается помочь брату воссоединится с бедной возлюбленной.
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