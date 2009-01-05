В 1 сезоне 15 серии сериала «Мальчики краше цветов» наследнику «Шинхвы» приходится заключить необычное соглашение с матерью. Чан Ди с друзьями отправляется на вечеринку по случаю день рождения Чжун Пё, чтобы понять его истинные чувства.