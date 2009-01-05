В 1 сезоне 22 серии сериала «Мальчики краше цветов» гости со всей страны собираются на долгожданной свадьбе двух наследников самых крупных компаний. Несчастный жених после примирения с лучшими друзьями не оставляет попыток сорвать церемонию.