В 1 сезоне 22 серии сериала «Мальчики краше цветов» гости со всей страны собираются на долгожданной свадьбе двух наследников самых крупных компаний. Несчастный жених после примирения с лучшими друзьями не оставляет попыток сорвать церемонию.
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