Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Закусочная Боба
Цитаты
Цитаты из сериала Закусочная Боба
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Боб Белчер
О, Боже мой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Х. Джон Бенжамин
H. Jon Benjamin
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667