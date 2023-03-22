Меню
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу
Найди своего двойника в мире культовых анимационных шоу.
Написать
22 марта 2023 12:00
«Симпсоны», «Гриффины» и «Закусочная Боба» продлены на новые сезоны
Телеканал Fox продолжит выпускать три сериала, входящих в десятку самых популярных комедий.
Написать
27 января 2023 14:20
В предстоящем хэллоуинском выпуске «Симпсонов» состоится кроссовер с «Закусочной Боба»
Зрителей ждут пародии на «Тетрадь смерти», «Мир Дикого Запада» и «Бабадука».
Написать
17 октября 2022 15:49
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Закусочная Боба»
Боб снова волнуется о деньгах, возле закусочной взрывается водопровод, а дети исследуют мистические происшествия в городе.
Написать
5 апреля 2022 15:23
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Закусочная Боба»
Мультфильм появится в кинотеатрах после завершения тринадцатого сезона одноименного мультсериала.
Написать
11 января 2022 16:33
